«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Астон Виллу» в четвёртом раунде Кубка Англии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Тэмми Абрахам на 14-й минуте вывел хозяев поля вперёд. На 45+1-й минуте у бирмингемцев красную карточку получил вратарь Марко Бизот. Сандро Тонали сравнял счёт на 63-й минуте, а на 76-й минуте он оформил дубль. Ник Вольтемаде забил третий мяч гостей на 88-й минуте.

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).