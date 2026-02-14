Скидки
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 14 февраля 2026, счёт 1:3, 1/16 финала Кубка Англии 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Астон Виллу» в четвёртом раунде Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Абрахам – 14'     1:1 Тонали – 63'     1:2 Тонали – 76'     1:3 Вольтемаде – 88'    
Удаления: Бизот – 45+1' / нет

Тэмми Абрахам на 14-й минуте вывел хозяев поля вперёд. На 45+1-й минуте у бирмингемцев красную карточку получил вратарь Марко Бизот. Сандро Тонали сравнял счёт на 63-й минуте, а на 76-й минуте он оформил дубль. Ник Вольтемаде забил третий мяч гостей на 88-й минуте.

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
