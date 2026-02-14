«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Астон Виллу» в четвёртом раунде Кубка Англии
Поделиться
Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана из Ланкашира.
Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Абрахам – 14' 1:1 Тонали – 63' 1:2 Тонали – 76' 1:3 Вольтемаде – 88'
Удаления: Бизот – 45+1' / нет
Тэмми Абрахам на 14-й минуте вывел хозяев поля вперёд. На 45+1-й минуте у бирмингемцев красную карточку получил вратарь Марко Бизот. Сандро Тонали сравнял счёт на 63-й минуте, а на 76-й минуте он оформил дубль. Ник Вольтемаде забил третий мяч гостей на 88-й минуте.
Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:06
-
22:56
-
22:53
-
22:43
-
22:36
-
22:28
-
22:12
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:38
-
21:22
-
21:06
-
21:01
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:33
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:51
-
19:45