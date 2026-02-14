Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Ювентус»: Андреа Камбьязо забил в свои ворота на 17-й минуте

«Интер» — «Ювентус»: Андреа Камбьязо забил в свои ворота на 17-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Интером» и туринским «Ювентусом». Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
1-й тайм
1 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'    

Защитник туринцев Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота на 17-й минуте.

«Интер» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 58 очков. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» vs «Юве» — битва Киву и Спаллетти. Их отношения — особенные, ещё с 2005 года!
«Интер» vs «Юве» — битва Киву и Спаллетти. Их отношения — особенные, ещё с 2005 года!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android