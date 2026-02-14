Тренер «Баварии» Компани: мы вошли в колею, главное — продолжать идти дальше
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды над бременским «Вердером» (3:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22' 0:2 Кейн – 25' 0:3 Горецка – 70'
«Мы вошли в колею. Самое главное — продолжать идти дальше. Если команда сохранит свою нынешнюю форму, то сможет одержать ещё много побед. Это самое важное», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.
«Бавария» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии. В следующем туре мюнхенцы 21 февраля примут на своём поле франкфуртский «Айнтрахт». «Бавария» является действующим победителем первенства страны.
