Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани: мы вошли в колею, главное — продолжать идти дальше

Тренер «Баварии» Компани: мы вошли в колею, главное — продолжать идти дальше
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды над бременским «Вердером» (3:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Кейн – 25'     0:3 Горецка – 70'    

«Мы вошли в колею. Самое главное — продолжать идти дальше. Если команда сохранит свою нынешнюю форму, то сможет одержать ещё много побед. Это самое важное», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона первенства Германии. В следующем туре мюнхенцы 21 февраля примут на своём поле франкфуртский «Айнтрахт». «Бавария» является действующим победителем первенства страны.

