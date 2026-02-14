«Давайте тогда Веретенникова тоже отправлю». Слуцкий — о споре Кержакова и Дзюбы

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал спор между бывшим нападающим «Зенита» Александром Кержаковым и форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой за звание лучшего бомбардира сборной России.

«Кержаков уже закончил играть много лет назад, уже тренером поработал, в том числе в Премьер-Лиге. Давайте тогда Веретенникова тоже отправлю из Шанхая, и он тоже поучаствует в этих соревнованиях. Я понимаю людей, спортсменов, которые борются за эти титулы, очки, секунды. Но для меня тема не стоит выеденного яйца. По мне — история очень надуманная», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Ранее сообщалось о решении ФИФА переписать гол Андрея Аршавина в товарищеском матче со сборной Германии (2:2) в 2005 году на нападающего Александра Кержакова, после чего он сравнялся по количеству мячей за национальную команду с Артёмом Дзюбой.