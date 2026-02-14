Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Реал Сосьедад»: Гонсало Гарсия открыл счёт на пятой минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Реала».

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Гонсало Гарсия на пятой минуте.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В предыдущем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче одержал победу над «Эльче» со счётом 3:1, а «Реал Сосьедад» на выезде победил «Валенсию» (2:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
