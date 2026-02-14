Скидки
Футбол

Нападающий «Баварии» Кейн прокомментировал победу над «Вердером»

Нападающий «Баварии» Кейн прокомментировал победу над «Вердером»
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (3:0), упомянув голевой рекорд экс-игрока мюнхенцев Роберта Левандовского за сезон чемпионата Германии.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Кейн – 25'     0:3 Горецка – 70'    

«Первый гол был забит с пенальти, перед вторым у меня было много времени, и я забил с рикошетом от штанги. Конечно, случиться может что угодно, до цели ещё далеко, и это невероятный рекорд (41 гол Роберта Левандовского, у Кейна сейчас 26 мячей. — Прим. «Чемпионата»). Я в хорошей форме, рад, что сегодня снова забил и помог команде. Конечно, я горжусь тем, что забил 500 голов [за карьеру]. Это была непростая работа, поэтому я рад, что достиг этого. Но главное было победить и сохранить ворота в неприкосновенности», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

Тренер «Баварии» Компани: мы вошли в колею, главное — продолжать идти дальше
