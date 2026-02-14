«Интер» — «Ювентус»: Пьер Калюлю удалён на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Интером» и туринским «Ювентусом». Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игрок «Ювентуса» Пьер Калюлю удалён на 42-й минуте. Ранее защитник туринцев Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота на 17-й минуте. На 26-й минуте Камбьязо сравнял счёт.

«Интер» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 58 очков. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.