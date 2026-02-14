Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Баварии» Горецка: чувствуем, что в этом сезоне у нас хорошие перспективы

Полузащитник «Баварии» Горецка: чувствуем, что в этом сезоне у нас хорошие перспективы
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о победе своей команды в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (3:0). Футболист отметился голом в этой игре.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Кейн – 25'     0:3 Горецка – 70'    

«В этом сезоне я пока не забивал так много голов. Фонси (Альфонсо Дэвис. — Прим. «Чемпионата») отлично мне помог, очень приятно, что я снова забил. У меня всю жизнь есть внутренняя мотивация, это часть игры на профессиональном уровне — всегда выкладываться на полную. Положительные моменты явно перевешивают отрицательные. Первые несколько недель были непростыми, но у меня отличные отношения с тренером. Мы чувствуем, что в этом сезоне у нас хорошие перспективы.

Мне повезло, что я был здесь, когда мы выиграли шесть титулов за год. Я помню, какое это было потрясающее время. Тогда мы говорили, что хотим повторить подобное вместе с болельщиками, но это было невозможно из-за COVID-19. Мы приложим все силы, чтобы в конце сезона отпраздновать новые победы вместе с болельщиками», — приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенского клуба.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн прокомментировал победу над «Вердером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android