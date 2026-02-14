Полузащитник «Баварии» Горецка: чувствуем, что в этом сезоне у нас хорошие перспективы

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о победе своей команды в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (3:0). Футболист отметился голом в этой игре.

«В этом сезоне я пока не забивал так много голов. Фонси (Альфонсо Дэвис. — Прим. «Чемпионата») отлично мне помог, очень приятно, что я снова забил. У меня всю жизнь есть внутренняя мотивация, это часть игры на профессиональном уровне — всегда выкладываться на полную. Положительные моменты явно перевешивают отрицательные. Первые несколько недель были непростыми, но у меня отличные отношения с тренером. Мы чувствуем, что в этом сезоне у нас хорошие перспективы.

Мне повезло, что я был здесь, когда мы выиграли шесть титулов за год. Я помню, какое это было потрясающее время. Тогда мы говорили, что хотим повторить подобное вместе с болельщиками, но это было невозможно из-за COVID-19. Мы приложим все силы, чтобы в конце сезона отпраздновать новые победы вместе с болельщиками», — приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенского клуба.