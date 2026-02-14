«Реал» — «Реал Сосьедад»: Вальверде забил третий мяч хозяев на 31-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 3:1 в пользу «Реала».

Полузащитник Федерико Вальверде забил третий мяч в ворота «Реала Сосьедад» на 31-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия на пятой минуте. Форвард гостей Микель Оярсабаль сравнял счёт на 21-й минуте, реализовав пенальти, а Винисиус Жуниор вывел хозяев вперёд на 25-й минуте, также реализовав пенальти.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В предыдущем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче одержал победу над «Эльче» со счётом 3:1, а «Реал Сосьедад» на выезде победил «Валенсию» (2:0).