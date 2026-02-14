«Восхищаюсь и завидую!» Комментатор Елагин — о первом голе Роналду после забастовки

Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом голе нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду после забастовки. Футболист отличился в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом» (2:0).

«Комментировал «Аль-Наср» с Криштиану. Великий вернулся после забастовки и забил! Не просто забил, но и в обороне отрабатывал, несколько раз выбивая мяч из своей вратарской. 41 год! Бегает, как мальчишка! И восхищаюсь, и завидую!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Роналду не играл за «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды.