Главная Футбол Новости

«Восхищаюсь и завидую!» Комментатор Елагин — о первом голе Роналду после забастовки

«Восхищаюсь и завидую!» Комментатор Елагин — о первом голе Роналду после забастовки
Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом голе нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду после забастовки. Футболист отличился в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом» (2:0).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 18'     0:2 Яхья – 80'    

«Комментировал «Аль-Наср» с Криштиану. Великий вернулся после забастовки и забил! Не просто забил, но и в обороне отрабатывал, несколько раз выбивая мяч из своей вратарской. 41 год! Бегает, как мальчишка! И восхищаюсь, и завидую!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Роналду не играл за «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды.

