Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил победы команды над «Согдианой» и «Тоболом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о победе команды в товарищеских матчах с «Согдианой» (4:1) и «Тоболом» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
4 : 1
Согдиана
Джизак, Узбекистан
0:1     1:1 Грулёв – 36'     2:1 Грулёв – 52'     3:1 Беляев – 70'     4:1 Сефас – 90+2'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
2 : 1
Тобол
Костанай, Казахстан
1:0 Шнапцев – 20'     2:0 Сидоренко – 62'     2:1    

– Пятница получилась удачным днём для «Пари НН» – две победы. Довольны результатом?
– Для ребят было важно победить и тем самым завершить вторую фазу подготовительного периода на мажорной ноте. Матч с «Тоболом» понравился больше – то, что ребята показали, пока были силы, было лучшим в нашем исполнении здесь. Главное – увидел то, что мы отрабатывали на тренировках, и большой прогресс, что очень порадовало. Во втором матче противостояли хорошему сопернику. «Тобол» – победитель Кубка Казахстана. Да, могли забивать больше, но содержанием игры остался доволен, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

«12 финалов». Игрок «Пари НН» рассказал, что ждёт команду во второй части сезона
