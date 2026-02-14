Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил победы команды над «Согдианой» и «Тоболом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о победе команды в товарищеских матчах с «Согдианой» (4:1) и «Тоболом» (2:1).

– Пятница получилась удачным днём для «Пари НН» – две победы. Довольны результатом?

– Для ребят было важно победить и тем самым завершить вторую фазу подготовительного периода на мажорной ноте. Матч с «Тоболом» понравился больше – то, что ребята показали, пока были силы, было лучшим в нашем исполнении здесь. Главное – увидел то, что мы отрабатывали на тренировках, и большой прогресс, что очень порадовало. Во втором матче противостояли хорошему сопернику. «Тобол» – победитель Кубка Казахстана. Да, могли забивать больше, но содержанием игры остался доволен, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.