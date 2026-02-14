Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил дебют Беляева и Сидоренко за команду

Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил дебют Беляева и Сидоренко за команду
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об игре новых полузащитников команды — Ивана Беляева и Артёма Сидоренко, в товарищеских матчах с «Согдианой» (4:1) и «Тоболом» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
4 : 1
Согдиана
Джизак, Узбекистан
0:1     1:1 Грулёв – 36'     2:1 Грулёв – 52'     3:1 Беляев – 70'     4:1 Сефас – 90+2'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
2 : 1
Тобол
Костанай, Казахстан
1:0 Шнапцев – 20'     2:0 Сидоренко – 62'     2:1    

– В двух матчах отличились дебютанты – Иван Беляев и Артём Сидоренко. Насколько для них было важно забить?
– Ребята заслужили получить свой шанс. Думаю, что они должны это оценить, потому что это шаг доверия со стороны тренерского штаба. Рад за Ваню Беляева, который забил гол в свой день рождения. Понравилось, как вошёл в игру Артём Сидоренко. Он подтвердил то, что мы видели, и то, почему он в «Пари НН». Понятно, что Артёму ещё нужно набираться опыта игры на взрослом уровне. Но видны его качества, есть мастерство. Рад, что он к нам присоединился, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

