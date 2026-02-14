Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил дебют Беляева и Сидоренко за команду

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об игре новых полузащитников команды — Ивана Беляева и Артёма Сидоренко, в товарищеских матчах с «Согдианой» (4:1) и «Тоболом» (2:1).

– В двух матчах отличились дебютанты – Иван Беляев и Артём Сидоренко. Насколько для них было важно забить?

– Ребята заслужили получить свой шанс. Думаю, что они должны это оценить, потому что это шаг доверия со стороны тренерского штаба. Рад за Ваню Беляева, который забил гол в свой день рождения. Понравилось, как вошёл в игру Артём Сидоренко. Он подтвердил то, что мы видели, и то, почему он в «Пари НН». Понятно, что Артёму ещё нужно набираться опыта игры на взрослом уровне. Но видны его качества, есть мастерство. Рад, что он к нам присоединился, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.