Париж — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Роналду двумя предложениями отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фатехом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды в матче с «Аль-Фатехом» (2:0) в 22-м туре саудовской Про-Лиги. Эта игра стала для Роналду первой после завершения бойкота, в ней 41-летний футболист отметился забитым мячом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 18'     0:2 Яхья – 80'    

«Ещё один шаг вперёд. Давайте продолжим», — написал португалец.

Забитый в этой встрече мяч стал для португальца 962-м в карьере.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка за 21 матч. Возглавляет таблицу «Аль-Хиляль», у которого 53 очка. «Аль-Фатех» заработал 24 очка и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах Про-Лиги, в которых отметился 18 голами и результативной передачей.

