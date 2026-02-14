Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил, чем займётся команда в конце зимних сборов

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно заключительной недели зимних сборов.

«Дальше будем работать по нашему плану, оттачивать то, что хорошо получается, работать над фазой завершения, уделим внимание позиционной атаке против низкого блока, в фокусе будет контрпрессинг. Продолжим подтягивать физические кондиции, а завершим сборы двумя матчами против интересного соперника – участника Лиги чемпионов, казахстанского «Кайрата». В субботу команда получит день на восстановление, а затем стартует заключительный этап подготовки перед возвращением в Нижний Новгород», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.