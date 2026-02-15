Скидки
Слуцкий: Дзюба может обидеться даже на подстаканник. Атрибуты звездульки-капризульки

Слуцкий: Дзюба может обидеться даже на подстаканник. Атрибуты звездульки-капризульки
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об обидчивости нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба может обидеться даже на подстаканник. Надо его знать, у него очень много наигранных вещей. У него все атрибуты звездульки-капризульки присутствуют. Тут я не буду, тут я не хочу, тут я не поеду. Это такая напускная история, я на это даже внимания не обращаю», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил пять мячей и отметился четырьмя голевыми передачами.

Комментарии
