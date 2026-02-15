Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Тренер «Астон Виллы» Эмери назвал переломный момент в матче с «Ньюкасл Юнайтед»

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении своей команды в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Абрахам – 14'     1:1 Тонали – 63'     1:2 Тонали – 76'     1:3 Вольтемаде – 88'    
Удаления: Бизот – 45+1' / нет

«Во-первых, я хочу поблагодарить болельщиков. То, как они передавали свою энергию, было просто великолепно, мы это чувствовали. Когда мы повели в счёте, у нас возникали потрясающие моменты, мы вошли в игру в хорошем настроении и в отличной форме. Футболисты показали фантастическую игру, но после красной карточки во втором тайме стало сложнее.

Мы продолжали бороться, болельщики нам помогали. Мы стойко держались, но, когда они забили свой первый гол, ситуация стала более затруднительной. Мы старались, однако этого оказалось недостаточно. «Ньюкасл» — по-настоящему добротная команда, она является претендентом на победу в этом турнире.

Теперь нам нужно проанализировать этот матч с учётом красной карточки, чтобы увидеть свой прогресс. Сегодня мы не рады, но я увидел в нашей команде то, что может помочь нам в будущем в Лиге Европы и Премьер-лиге. Заряд энергии от болельщиков нам понадобится и на следующей неделе в матче с «Лидс Юнайтед», — приводит слова Эмери официальный сайт «вилланов».

