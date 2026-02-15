Скидки
Реал Мадрид — Реал Сосьедад, результат матча 14 февраля 2026, счёт 4:1, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

Счёт в матче открыл нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия на пятой минуте. Форвард гостей Микель Оярсабаль сравнял счёт на 21-й минуте, реализовав пенальти. Вингер «сливочных» Винисиус Жуниор вывел свою команду вперёд на 25-й минуте, также реализовав пенальти. Полузащитник Федерико Вальверде забил третий мяч в ворота «Реала Сосьедад» на 31-й минуте, а в начале второго тайма Винисиус Жуниор оформил дубль, реализовав свой второй пенальти в матче. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не был включён в заявку на игру.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче встретится с «Овьедо» 21 февраля, а мадридский «Реал» в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».

