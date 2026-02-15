Скидки
Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 14 февраля 2026, счёт 3:0, 1/16 финала Кубка Англии 2025/2026

«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» в четвёртом раунде Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Джонс – 42'     2:0 Собослаи – 56'     3:0 Салах – 68'    

Кёртис Джонс на 42-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Доминик Собослаи на 56-й минуте удвоил преимущество команды, а на 68-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте.

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
