«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» в четвёртом раунде Кубка Англии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Кёртис Джонс на 42-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Доминик Собослаи на 56-й минуте удвоил преимущество команды, а на 68-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте.

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).