«Интер» вырвал победу в матче с «Ювентусом», забив победный гол на 90-й минуте

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Интером» и туринским «Ювентусом». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Защитник туринцев Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота на 17-й минуте. На 26-й минуте Камбьязо сравнял счёт. Игрок «Ювентуса» Пьер Калюлю был удалён на 42-й минуте. Нападающий Франческо Эспозито вывел вперёд миланцев на 76-й минуте. Полузащитник гостей Мануэль Локателли в меньшинстве сравнял счёт на 83-й минуте. В конце встречи на 90-й минуте Пётр Зелиньски забил гол и вырвал победу для чёрно-синих.

«Интер» после 25 матчей возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 61 очко. «Ювентус» располагается на пятой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.