Экс-арбитр оценил правильность назначения первого пенальти в ворота «Реала Сосьедад»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал назначение первого пенальти в ворота «Реала Сосьедад» после фола защитника Хона Арамбуру на вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре в матче 24-го тура Ла Лиги между командами. На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу мадридского клуба.

«Винисиус сам делает больше для того, чтобы оказаться на земле, чем защитник. Как по мне, контакта тут недостаточно для пенальти», — приводит слова Итурральде AS.

Также Итурральде признал правильным 11-метровый в ворота «Реала». В случае с нарушением Эдуарду Камавинга на Арамбуру в начале игры экс-рефери считает, что арбитр Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо должен был показать французу жёлтую карточку.