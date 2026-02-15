Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Экс-арбитр оценил правильность назначения первого пенальти в ворота «Реала Сосьедад»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал назначение первого пенальти в ворота «Реала Сосьедад» после фола защитника Хона Арамбуру на вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре в матче 24-го тура Ла Лиги между командами. На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу мадридского клуба.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

«Винисиус сам делает больше для того, чтобы оказаться на земле, чем защитник. Как по мне, контакта тут недостаточно для пенальти», — приводит слова Итурральде AS.

Также Итурральде признал правильным 11-метровый в ворота «Реала». В случае с нарушением Эдуарду Камавинга на Арамбуру в начале игры экс-рефери считает, что арбитр Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо должен был показать французу жёлтую карточку.

Вингер «Барселоны» Рафинья восстановится к игре с «Жироной» — Sport.es
