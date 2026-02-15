Скидки
Париж — Ланс, результат матча 14 февраля 2026, счет 0:5, 22-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ланс» разгромил «Париж» и обошёл «ПСЖ» в таблице Лиги 1
Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Париж» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастьен Дешепи. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Париж
Париж
Окончен
0 : 5
Ланс
Ланс
0:1 Саид – 24'     0:2 Саид – 38'     0:3 Товен – 58'     0:4 Фофана – 90'     0:5 Фофана – 90+5'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Уэсли Саид на 24-й минуте. В конце первого тайма на 38-й минуте Саид забил свой второй гол в этой встрече. Во втором тайме на 58-й минуте форвард «Ланса» Флорьян Товен реализовал пенальти и сделал счёт разгромным. На 90-й минуте отличился нападающий «кроваво-золотых» Райан Фофана, а на 90+5-й он оформил дубль и установил окончательный счёт – 0:5.

Благодаря этой победе «Ланс» набрал 52 очка и обошёл «ПСЖ» в турнирной таблице Лиге 1, расположившись на первой строчке. У команды Матвея Сафонова 51 очко. «Париж» заработал 22 очка и занимает 15-е место.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
