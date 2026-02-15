«Манчестер Сити» не проигрывает в семи матчах подряд во всех турнирах

«Манчестер Сити» со счётом 2:0 переиграл «Солфорд Сити» в матче четвёртого раунда Кубка Англии. Таким образом, «горожане» не проигрывают уже в семи матчах подряд во всех турнирах.

Данная серия команды Хосепа Гвардиолы началась победой над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0 во встрече 23-го тура английской Премьер-лиги. После этого небесно-голубые с аналогичным счётом одолели «Галатасарай» в Лиге чемпионов, а потом сыграли вничью с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) в чемпионате Англии. Затем «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в Кубке лиги, а также «Ливерпуль» (2:1) и «Фулхэм» (3:0) в АПЛ, теперь эту серию пополнила и игра с «Солфорд Сити». В своём следующем матче «горожане» 21 февраля сыграют дома с «Ньюкаслом» в АПЛ.