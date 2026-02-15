Спаллетти и тренерский штаб «Ювентуса» пытались устроить стычку с судьёй матча с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти и тренерский штаб команды были недовольны судейством по ходу матча 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3) и едва не набросились на судью в перерыве матча. В стычке также принимали участие директора туринцев Дамьен Комолли и Джорджо Кьеллини.

В концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба.

В следующем туре чемпионата Италии действующие лидеры страны сыграют на выезде с «Лечче». «Ювентус», в свою очередь, на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.