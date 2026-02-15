Тренер «Ювентуса» бойкотировал пресс-конференцию после скандала в матче с «Интером»
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не стал общаться со СМИ после скандала в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3), сообщает Football Italia.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17' 1:1 Камбьязо – 26' 2:1 Эспозито – 76' 2:2 Локателли – 83' 3:2 Зелиньски – 90'
Удаления: нет / Калюлю – 42'
Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.
В следующем туре чемпионата Италии «Интер» сыграет на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.
На данный момент «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии A, записав в свой актив 46 очков. «Интер» идёт на первом месте, набрав 61 очко.
