Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» бойкотировал пресс-конференцию после скандала в матче с «Интером»

Тренер «Ювентуса» бойкотировал пресс-конференцию после скандала в матче с «Интером»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не стал общаться со СМИ после скандала в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3), сообщает Football Italia.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.

В следующем туре чемпионата Италии «Интер» сыграет на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.

На данный момент «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии A, записав в свой актив 46 очков. «Интер» идёт на первом месте, набрав 61 очко.

Материалы по теме
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android