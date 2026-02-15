Арбелоа отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче 24-го тура Ла Лиги.

«Мы понимали, что игра будет тяжёлой, однако на протяжении всей недели отлично готовились, и это отразилось на поле. Осознавали, что соперник станет действовать агрессивно, высоко прессинговать, а в отдельных эпизодах может опускаться глубже и искать возможности в контратаках.

Мы знали, что он способен быстро убегать вперёд, поэтому стремились доминировать на его половине поля, при необходимости надёжно обороняться и включать прессинг — и нам удалось реализовать задуманное.

Матч в Лиге чемпионов? Мы по-прежнему помним предыдущую встречу с «Бенфикой» и понимаем, насколько сложно нам придётся. Учитывая агрессивный стиль команд Моуринью и «Бенфики», важно сосредоточиться на том, чтобы провести качественный матч, не думая об ответной игре», — приводит слова тренера Marca.

В следующем матче «Реал» сыграет с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт 17 февраля в Лиссабоне.

