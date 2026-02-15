Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Реалом Сосьедад»

Арбелоа отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Реалом Сосьедад»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче 24-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

«Мы понимали, что игра будет тяжёлой, однако на протяжении всей недели отлично готовились, и это отразилось на поле. Осознавали, что соперник станет действовать агрессивно, высоко прессинговать, а в отдельных эпизодах может опускаться глубже и искать возможности в контратаках.

Мы знали, что он способен быстро убегать вперёд, поэтому стремились доминировать на его половине поля, при необходимости надёжно обороняться и включать прессинг — и нам удалось реализовать задуманное.

Матч в Лиге чемпионов? Мы по-прежнему помним предыдущую встречу с «Бенфикой» и понимаем, насколько сложно нам придётся. Учитывая агрессивный стиль команд Моуринью и «Бенфики», важно сосредоточиться на том, чтобы провести качественный матч, не думая об ответной игре», — приводит слова тренера Marca.

В следующем матче «Реал» сыграет с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт 17 февраля в Лиссабоне.

Фанат «Реала» разбил телевизор после гола Трубина

Материалы по теме
«Реал» феерит и без Мбаппе! Растворили «Сосьедад» благодаря огненному Винисиусу
«Реал» феерит и без Мбаппе! Растворили «Сосьедад» благодаря огненному Винисиусу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android