Гавр — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Ювентусе» выступили с заявлением после судейского скандала в матче с «Интером»

В «Ювентусе» выступили с заявлением после судейского скандала в матче с «Интером»
Комментарии

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о судействе после матча 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«После того, что произошло сегодня, говорить о футболе нельзя. Сегодня произошло нечто совершенно неприемлемое, неважно, случилось это с нами или с кем-то другим, и, вероятно, с завтрашнего дня система VAR должна будет измениться, потому что недопустимо, чтобы столько ошибок повторялось в таких важных матчах, как этот. С самого начала сезона мы пытались донести до всего мира, что уровень судейства не соответствует требованиям, и, к сожалению, именно это мы сегодня и показали всему миру. Это случилось со многими командами в этом сезоне, мы должны измениться, мы не можем продолжать откладывать это на потом, как это всегда происходит в итальянском футболе», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.

