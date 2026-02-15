«Реал» установил рекорд по заработанным пенальти в Ла Лиге
Мадридский «Реал» на своём поле разгромил «Реал Сосьедад» в матче 24-го тура Ла Лиги — 4:1 и установил рекорд турнира.
Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5' 1:1 Оярсабаль – 21' 2:1 Винисиус Жуниор – 25' 3:1 Вальверде – 31' 4:1 Винисиус Жуниор – 48'
Два из четырёх мячей мадридцы провели с пенальти — дубль оформил Винисиус Жуниор. В первых 24 турах нынешнего чемпионата «Реал» пробивал 11-метровые уже 13 раз — это новый рекорд турнира.
Ранее лучший результат принадлежал «Барселоне» в сезонах-1950/51 и 2015/16 — 12 пенальти.
После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.
