«Реал» установил рекорд по заработанным пенальти в Ла Лиге

Мадридский «Реал» на своём поле разгромил «Реал Сосьедад» в матче 24-го тура Ла Лиги — 4:1 и установил рекорд турнира.

Два из четырёх мячей мадридцы провели с пенальти — дубль оформил Винисиус Жуниор. В первых 24 турах нынешнего чемпионата «Реал» пробивал 11-метровые уже 13 раз — это новый рекорд турнира.

Ранее лучший результат принадлежал «Барселоне» в сезонах-1950/51 и 2015/16 — 12 пенальти.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал Сосьедад» заработал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

