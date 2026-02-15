Зинченко травмировался на 6-й минуте дебютного матча в основе «Аякса»

Левый защитник «Аякса» Александр Зинченко из-за повреждения был заменён в домашнем матче 23-го тура Эредивизи против «Фортуны Ситтард».

Уже на 6-й минуте вместо него на поле появился Оуэн Вейндал. Для Зинченко это был первый выход в стартовом составе амстердамцев: ранее в игре с «АЗ» (1:1) он появился лишь по ходу встречи.

Напомним, 29-летний украинец перешёл в «Аякс» из «Арсенала» в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее он находился в аренде в «Ноттингем Форест». Прежде фулбек выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ.

