Зинченко травмировался на 6-й минуте дебютного матча в основе «Аякса»
Поделиться
Левый защитник «Аякса» Александр Зинченко из-за повреждения был заменён в домашнем матче 23-го тура Эредивизи против «Фортуны Ситтард».
Нидерланды — Эредивизия . 23-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
4 : 1
Фортуна
Ситтард-Гелен
1:0 Мокио – 7' 2:0 Бунида – 14' 3:0 Годтс – 24' 3:1 Шутало – 45' 4:1 Годтс – 81'
Уже на 6-й минуте вместо него на поле появился Оуэн Вейндал. Для Зинченко это был первый выход в стартовом составе амстердамцев: ранее в игре с «АЗ» (1:1) он появился лишь по ходу встречи.
Напомним, 29-летний украинец перешёл в «Аякс» из «Арсенала» в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее он находился в аренде в «Ноттингем Форест». Прежде фулбек выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
07:01
-
06:28
-
06:13
-
06:05
-
05:51
-
05:50
-
05:30
-
05:10
-
04:40
-
03:53
-
03:21
-
01:04
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:43
-
00:31
-
00:24
-
00:18
-
00:13
-
00:02
- 14 февраля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10