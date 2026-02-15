Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о снижении результативности Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил выступления вингера Мохамеда Салаха.

«Причин снижения результативности может быть несколько. Возможно, соперники стали ещё лучше понимать, какую угрозу он представляет после столь впечатляющего прошлого сезона. Либо сказалось то, что по ходу чемпионата рядом с ним на правом фланге действовали разные правые защитники, из-за чего менялась динамика взаимодействия. Я могу назвать ещё пять-шесть возможных факторов.

Я вижу, что в целом команда создаёт столько же моментов, сколько и в прошлом сезоне. В лиге мы больше всех контролируем мяч. Также заметно, что нам удаётся выводить нападающих — не только Мо — на очень опасные позиции во многих матчах. Так что это совокупность обстоятельств. Даже в прошлом сезоне у Мо был отрезок, когда он забил семь мячей в четырёх играх, а затем не отличался в пяти или шести встречах. Посмотрим, с какими показателями голов и ассистов он завершит сезон», — приводит слова Слота The Guardian.

33-летний египтянин в текущем сезоне провёл 26 матчей за «Ливерпуль», забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

