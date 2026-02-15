Скидки
Главная Футбол Новости

Ярослав Ракицкий покинет «Черноморец». Стороны договорились о прекращении сотрудничества

Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий в ближайшее время покинет одесский клуб, сообщает «ТаТоТаке».

По данным источника, 10 февраля стороны предварительно договорились о прекращении сотрудничества. В нынешнем сезоне 36-летний украинец провёл 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

Напомним, Ярослав Ракицкий за свою карьеру играл в составе «Шахтёра», «Зенита», а также в турецкой «Адане». 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе

