Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил прогресс одного из лидеров клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил прогресс одного из лидеров клуба
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил прогресс лидера команды Доминика Собослаи.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Джонс – 42'     2:0 Собослаи – 56'     3:0 Салах – 68'    

«Когда я сказал, что полузащитнику «Ливерпуля» нужно забивать голы мне, возможно, стоило добавить, что если ты играешь в полузащите «Ливерпуля», то должен уметь много бегать. Но я имел в виду, что десятому номеру тоже нужно забивать. Он не всегда играл на позиции десятого номера, но забивает все больше и больше. Я считаю, что Доминик — отличный пример той модели, которую мы используем в этом клубе. Мы подписываем контракты с молодыми игроками из других лиг — в данном случае это был «Лейпциг», где он уже был известен как очень физически сильный игрок. Но я считаю, что будет справедливо сказать, что игрок, которого мы взяли, уже был хорош, но сейчас, я думаю, он намного лучше, чем два с половиной года назад.

Вот что получается, когда подписываешь молодых игроков, даешь им немного времени и позволяешь много играть. Поэтому я думаю, что его путь — это тот же путь, который ждет других молодых игроков, которых мы подписали из других лиг. Их прогресс уже заметен, но я много раз говорил, что в следующем сезоне, или в конце этого сезона, или через два сезона такие игроки, как Уго Экитике и Флориан Виртц — ведь именно они пришли к нам из Бундеслиги, — станут еще лучше, чем сейчас, потому что они уже очень хороши», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Собослаи провёл в текущем сезоне 35 матчей, в которых забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

