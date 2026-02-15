Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил прогресс одного из лидеров клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил прогресс лидера команды Доминика Собослаи.

«Когда я сказал, что полузащитнику «Ливерпуля» нужно забивать голы мне, возможно, стоило добавить, что если ты играешь в полузащите «Ливерпуля», то должен уметь много бегать. Но я имел в виду, что десятому номеру тоже нужно забивать. Он не всегда играл на позиции десятого номера, но забивает все больше и больше. Я считаю, что Доминик — отличный пример той модели, которую мы используем в этом клубе. Мы подписываем контракты с молодыми игроками из других лиг — в данном случае это был «Лейпциг», где он уже был известен как очень физически сильный игрок. Но я считаю, что будет справедливо сказать, что игрок, которого мы взяли, уже был хорош, но сейчас, я думаю, он намного лучше, чем два с половиной года назад.

Вот что получается, когда подписываешь молодых игроков, даешь им немного времени и позволяешь много играть. Поэтому я думаю, что его путь — это тот же путь, который ждет других молодых игроков, которых мы подписали из других лиг. Их прогресс уже заметен, но я много раз говорил, что в следующем сезоне, или в конце этого сезона, или через два сезона такие игроки, как Уго Экитике и Флориан Виртц — ведь именно они пришли к нам из Бундеслиги, — станут еще лучше, чем сейчас, потому что они уже очень хороши», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Собослаи провёл в текущем сезоне 35 матчей, в которых забил десять мячей и отдал семь результативных передач.