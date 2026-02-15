Скидки
«Бавария» может приобрести Виктора Осимхена — источник

«Бавария» может приобрести Виктора Осимхена — источник
«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Виктору Осимхену, сообщает инсайдер Экрем Конур на своей страничке в Х.

По информации источника, нигерийский форвард рассматривается мюнхенским клубом в качестве одного из кандидатов на усиление линии атаки. Руководство «Баварии» оценивает возможность его трансфера и следит за развитием ситуации.

Отмечается, что интерес к Осимхену проявляют и другие европейские клубы, поэтому борьба за игрока может развернуться уже в ближайшее трансферное окно.

На счету форварда в текущем сезоне 15 голов и девять ассистов в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в € 75 млн.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»

