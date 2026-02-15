Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Хайденхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сегодняшняя победа станет поворотной точкой». Тренер «Интера» — о победе над «Юве»

«Сегодняшняя победа станет поворотной точкой». Тренер «Интера» — о победе над «Юве»
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Ювентусом» в матче 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 (3:2).

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«С момента нашей последней победы в матче за шесть очков прошло два года, и игроки чувствовали это давление. Но мы сделали то, что должны были, и выиграли. Мы старались навредить «Ювентусу» и показали игру с характером. Надеюсь, сегодняшняя победа станет поворотной точкой. Команде не хватало свежести и хладнокровия, чтобы реализовать всё, что мы готовили, но я принимаю этот результат. Было видно давление из-за того, что мы так долго не обыгрывали топ-соперника. Мы могли лучше контролировать матч, но затем проявился характер: мы хотели победить и сделали это благодаря голу Зелиньского.

Я думаю прежде всего о своих игроках и о том психологическом и физическом блоке, который на них давил. Я видел команду, скованную и не способную полностью раскрыться, но, к счастью, ребята показали сердце и индивидуальное мастерство, чтобы добиться победы. Впереди ещё 13 матчей — сезон длинный. Я всегда говорил о нашем прогрессе в ментальном плане и в игре. Сегодня мы не сдавались, и я решил выпустить ещё одного нападающего, чтобы попытаться выиграть. Затем Зелу показал своё качество — и это сработало. Мы заслужили этот результат. Мы сильно выросли и хотим быть конкурентоспособными. Наша цель — провести позитивный сезон, и мы делаем всё возможное, чтобы этого добиться», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Интер» после 25 матчей возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 61 очко.

Материалы по теме
«Интер» вырвал победу в матче с «Ювентусом», забив победный гол на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android