Шелия поделился впечатлениями от первых зимних сборов «Ахмата» под руководством Черчесова

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о первых сборах под руководством Станислава Черчесова.

«На сборах с Черчесовым были какие-то моменты, которые у нас впервые, долгие сборы зимой тяжёлые. Работа была сложной, но мы её проделали, слава богу, все здоровы. По чуть-чуть будем готовиться к возобновлению чемпионата.

На каждую игру в чемпионате мы будем выходить мотивированными, а там посмотрим, где будем находиться и как будем выглядеть. Всё же команда на стадии становления при Черчесове. У нас долгий путь, посмотрим», — сказал Шелия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент «Ахмат» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

