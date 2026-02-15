«Нравится смотреть футбол без системы видеопомощи арбитрам» Арне Слот — о VAR

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о своём отношении к VAR.

«В целом мне нравится смотреть футбол без системы видеопомощи арбитрам, потому что, если ты забиваешь, ты думаешь: «Это гол», — и то же самое было с не засчитанным голом Гакпо. Я посмотрел на лайнсмена, и он не поднял флажок, и я подумал: «Ну и ладно», но через несколько секунд он все-таки поднял флажок, и это было правильно, потому что он был в офсайде. Мне объяснили, что он хотел узнать, кто забил, и, когда он услышал, что это Коди, он сказал, что тот был в офсайде. Справедливое и правильное решение.

Мне нравится система видеопомощи арбитрам только в тех случаях, когда все предельно ясно и очевидно, и я не имею в виду красную карточку, которую получил Гуири за фол против Мохамеда Салаха, потому что, на мой взгляд, это было 100 на 0, но я слышал, как люди говорили, что могли бы смириться с таким решением. Так что даже это решение было не 100 на 0, а 80 на 20, так что давайте не будем об этом и сосредоточимся только на офсайде, да или нет, на том, пересек ли мяч линию, да или нет, а в остальном пусть судья судит игру. Таково мое мнение, но этого не произойдет. Я бы хотел, чтобы система видеопомощи арбитрам работала именно так. Думаю, мы уже настолько привыкли к VAR, что, честно говоря, я бы предпочел, чтобы она работала во время матча», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

