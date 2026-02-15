«Очень приятно, что он снова забил». Тренер «Ливерпуля» Арне Слот — о Салахе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего клуба Мохамеда Салаха.
«Очень приятно, что он снова забил и отдал голевую передачу. Но больше всего мне сейчас нравится то, что от него можно ожидать голов, но при этом Салах ещё и очень помогает команде в обороне. Это очень позитивный момент — то, что нужно команде, думаю, всё больше и больше игроков способны играть с такой интенсивностью каждые три дня. Именно с этим у нас были большие проблемы в начале сезона, когда нам порой было сложно поддерживать высокий уровень интенсивности игры раз в неделю, не говоря уже о том, чтобы делать это каждые три дня. Но теперь мы справляемся, и качество нашей игры становится всё лучше и лучше. Вот почему я уже много раз говорил, что с такими игроками у этого клуба большое будущее. Думаю, последние семь, восемь, девять, 10 игр это подтверждают», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
Салах в текущем сезоне провёл 26 матчей за «Ливерпуль», забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
- 15 февраля 2026
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:50
-
07:36
-
07:01
-
06:28
-
06:13
-
06:05
-
05:51
-
05:50
-
05:30
-
05:10
-
04:40
-
03:53
-
03:21
-
01:04
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:43
-
00:31
-
00:24
-
00:18
-
00:13
-
00:02
- 14 февраля 2026
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:38
-
23:33