Футбол

«Очень приятно, что он снова забил». Тренер «Ливерпуля» Арне Слот — о Салахе

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре нападающего клуба Мохамеда Салаха.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Джонс – 42'     2:0 Собослаи – 56'     3:0 Салах – 68'    

«Очень приятно, что он снова забил и отдал голевую передачу. Но больше всего мне сейчас нравится то, что от него можно ожидать голов, но при этом Салах ещё и очень помогает команде в обороне. Это очень позитивный момент — то, что нужно команде, думаю, всё больше и больше игроков способны играть с такой интенсивностью каждые три дня. Именно с этим у нас были большие проблемы в начале сезона, когда нам порой было сложно поддерживать высокий уровень интенсивности игры раз в неделю, не говоря уже о том, чтобы делать это каждые три дня. Но теперь мы справляемся, и качество нашей игры становится всё лучше и лучше. Вот почему я уже много раз говорил, что с такими игроками у этого клуба большое будущее. Думаю, последние семь, восемь, девять, 10 игр это подтверждают», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Салах в текущем сезоне провёл 26 матчей за «Ливерпуль», забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

