Тренер мадридского «Реала» Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не играл с «Реалом Сосьедад»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал отсутствие на поле французского форварда команды Килиана Мбаппе в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1).
Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5' 1:1 Оярсабаль – 21' 2:1 Винисиус Жуниор – 25' 3:1 Вальверде – 31' 4:1 Винисиус Жуниор – 48'
«Мбаппе уже давно испытывает физический дискомфорт. Он прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле. Сейчас мы решили придержать его и не рисковать с учетом матча против «Бенфики» во вторник. Думаю, что Килиан, скорее всего, сыграет с «Бенфикой», — приводит слова испанского специалиста As.
После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.
