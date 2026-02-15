Тренер мадридского «Реала» Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не играл с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал отсутствие на поле французского форварда команды Килиана Мбаппе в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1).

«Мбаппе уже давно испытывает физический дискомфорт. Он прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле. Сейчас мы решили придержать его и не рисковать с учетом матча против «Бенфики» во вторник. Думаю, что Килиан, скорее всего, сыграет с «Бенфикой», — приводит слова испанского специалиста As.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.