РБ Лейпциг — Вольфсбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Русский для меня как родной!» Игрок «Ахмата» Касинтура отреагировал на шутку Черчесова

Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура отреагировал на шутку тренера клуба Станислава Черчесова.

— Черчесов пошутил, что ты говоришь на русском лучше него.
— У меня неплохо получается говорить — наверное, поэтому (смеётся). Я учился в России, уже почти 10 лет прошло. Русский язык для меня как родной. Книги сейчас уже не читаю — больше во время учёбы. Сейчас почти не читаю на русском языке, больше на португальском, — сказал Касинтура в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Эгаш провёл в текущем сезоне за «Ахмат» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

