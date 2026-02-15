«Весёлый парнишка». Самородов — о появлении в «Ахмате» второго «сборника» Казахстана

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов поделился впечатлениями о появлении в клубе ещё одного представителя сборной Казахстана Галымжана Кенжебека.

«Не то, чтобы я взял Кенжебека под опеку, но помогаю быстрее адаптироваться в команде. Если что-то нужно, Галымжан всегда спрашивает, а я всегда отвечу. Рад, что в команде появился земляк. Он весёлый парнишка», — сказал Самородов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Галымжан Кенжебек перешёл в «Ахмат» из казахстанского клуба «Елимай» как свободный агент. За сборную Казахстана он провёл 10 матчей, в который забил три мяча.