Эгаш Касинтура: во второй части сезона «Ахмат» будет намного лучше, чем был

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура отметил, что зимние изменения в составе положительно сказались на команде.

«Думаю, с новичками команда стала сильнее. Конкуренция растёт, и это заставляет не расслабляться и прогрессировать дальше. Новые игроки и конкуренция в команде — только на пользу. Мы для этого и работаем, чтобы стать сильнее. Уверен, во второй части сезона все будем намного лучше, чем было», — сказал Шелия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.