«В обоих случаях контакт был». Тренер «Реала Сосьедад» — о двух пенальти Винисиуса

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал два назначенных пенальти в ворота его клуба в матче 24-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:4).

«В обоих случаях контакт был, поэтому у ВАР не было оснований для отмены решений. Да, игрок искал контакт, чтобы получить преимущество, но ситуация два в одного отчасти создавалась на блокирование его рывка на левом фланге. Идея заключалась в том, чтобы помешать ему двигаться вперед, но в обоих случаях не получилось», – приводит слова Матараццо AS.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу.