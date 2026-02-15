Винисиус оформил исторический дубль в матче «Реала» с «Реалом Сосьедад»

Форвард Винисиус Жуниор стал одним из главных героев матча 24-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 4:1. Бразилец оформил исторический дубль, став первым игроком «сливочных», который смог заработать и реализовать два пенальти в одном матче Ла Лиги за последние 75 лет.

Винисиус хладнокровно исполнил оба удара «с точки», что не удавалось никому из игроков клуба с 14 октября 1951 года, когда подобное произошло в матче с «Валенсией». Таким образом, между этими двумя моментами прошло 75 лет.

Под руководством тренера Альваро Арбелоа Винисиус имеет на своём счету шесть результативных действий в семи матчах.