Винисиус оформил исторический дубль в матче «Реала» с «Реалом Сосьедад»
Форвард Винисиус Жуниор стал одним из главных героев матча 24-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 4:1. Бразилец оформил исторический дубль, став первым игроком «сливочных», который смог заработать и реализовать два пенальти в одном матче Ла Лиги за последние 75 лет.
Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5' 1:1 Оярсабаль – 21' 2:1 Винисиус Жуниор – 25' 3:1 Вальверде – 31' 4:1 Винисиус Жуниор – 48'
Винисиус хладнокровно исполнил оба удара «с точки», что не удавалось никому из игроков клуба с 14 октября 1951 года, когда подобное произошло в матче с «Валенсией». Таким образом, между этими двумя моментами прошло 75 лет.
Под руководством тренера Альваро Арбелоа Винисиус имеет на своём счету шесть результативных действий в семи матчах.
