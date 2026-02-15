Скидки
«МЮ» может поспорить с «Арсеналом» за одного из лучших бомбардиров АПЛ — Конур

«МЮ» может поспорить с «Арсеналом» за одного из лучших бомбардиров АПЛ — Конур
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» следят за нападающим «Брентфорда» Игором Тьяго. Клубы намерены дождаться, попадут ли «пчёлы» в еврокубки на следующий сезон, прежде чем начать борьбу за 24-летнего форварда. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ожидали большего от нападающих, которых они купили минувшим летом. Подчёркивается, что «Брентфорд» будет готов продать бразильского футболиста, если получит предложение на сумму, превышающую £ 71 млн (€ 81,6 млн).

Тьяго с 17 голами является вторым лучшим бомбардиром чемпионата Англии нынешнего сезона. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

