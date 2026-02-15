Скандал в матче «Интер» — «Ювентус», камбэк хоккеистов США на Олимпиаде. Главное к утру

«Интер» обыграл «Ювентус» в матче Серии А с громким судейским скандалом, сборная США по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде-2026, мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».