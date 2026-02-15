Скандал в матче «Интер» — «Ювентус», камбэк хоккеистов США на Олимпиаде. Главное к утру
«Интер» обыграл «Ювентус» в матче Серии А с громким судейским скандалом, сборная США по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде-2026, мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Интер» вырвал победу в матче с «Ювентусом», забив победный гол на 90-й минуте.
- Сборная США по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде-2026.
- Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль.
- Спаллетти и тренерский штаб «Ювентуса» пытались устроить стычку с судьёй матча с «Интером».
- Тренер «Ювентуса» бойкотировал пресс-конференцию после скандала в матче с «Интером».
- В «Ювентусе» выступили с заявлением после судейского скандала в матче с «Интером».
- Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 14 февраля 2026 года.
- Сборная Словакии вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026, выиграв группу В.
- Российская шорт-трекистка Крылова вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.
- Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 м на ОИ.
- «Ланс» разгромил «Париж» и обошёл «ПСЖ» в таблице Лиги 1.
- Александр Бублик проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме, взяв три гейма.
- Роналду забил в первом матче после бойкота и принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Фатехом».
