«Наполи» — «Рома»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

РБ Лейпциг — Вольфсбург. Прямая трансляция
Наполи — Рома: во сколько начало матча 25-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». Игра пройдёт на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе неаполитанцев 49 очков в 24 турах. Отставание от «Милана» со второй строчки составляет четыре очка. «Рома» с 46 очками занимает пятое место.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
