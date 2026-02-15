Скидки
«Челси» и «Ливерпуль» могут купить игрока «Ювентуса» стоимостью € 40-50 млн — Ди Натале

Комментарии

«Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» намерены искать центрального защитника летом. Не исключён вариант с покупкой футболиста «Ювентуса» Ллойда Келли. Об этом сообщает журналист Мирко Ди Натале на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент туринский клуб не рассматривает вариант с продажей 27-летнего игрока. При этом подчёркивается, что его стоимость составляет примерно € 40-50 млн.

В нынешнем сезоне Келли принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Комментарии
