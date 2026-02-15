«Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 игр, победив «Ювентус»

Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате Италии сезона-2025/2026 после победы над «Ювентусом» (3:2) в 25-м туре увеличилась до 13 встреч. Команды играли в субботу, 14 февраля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна из Рима.

В последний раз подопечные Кристиана Киву проигрывали в Серии А в матче 12-го тура с «Миланом» (0:1). С тех пор у команды 12 побед и одна ничья. В трёх ближайших турах «Интер» встретится с «Лечче», «Дженоа» и «Миланом».

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У команды 61 очко в 25 играх. «Милан» занимает второе место и отстаёт на восемь очков при игре в запасе.