«Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 игр, победив «Ювентус»
Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате Италии сезона-2025/2026 после победы над «Ювентусом» (3:2) в 25-м туре увеличилась до 13 встреч. Команды играли в субботу, 14 февраля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна из Рима.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17' 1:1 Камбьязо – 26' 2:1 Эспозито – 76' 2:2 Локателли – 83' 3:2 Зелиньски – 90'
Удаления: нет / Калюлю – 42'
В последний раз подопечные Кристиана Киву проигрывали в Серии А в матче 12-го тура с «Миланом» (0:1). С тех пор у команды 12 побед и одна ничья. В трёх ближайших турах «Интер» встретится с «Лечче», «Дженоа» и «Миланом».
«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У команды 61 очко в 25 играх. «Милан» занимает второе место и отстаёт на восемь очков при игре в запасе.
