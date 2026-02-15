Скидки
РБ Лейпциг — Вольфсбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 игр, победив «Ювентус»

Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате Италии сезона-2025/2026 после победы над «Ювентусом» (3:2) в 25-м туре увеличилась до 13 встреч. Команды играли в субботу, 14 февраля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна из Рима.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

В последний раз подопечные Кристиана Киву проигрывали в Серии А в матче 12-го тура с «Миланом» (0:1). С тех пор у команды 12 побед и одна ничья. В трёх ближайших турах «Интер» встретится с «Лечче», «Дженоа» и «Миланом».

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У команды 61 очко в 25 играх. «Милан» занимает второе место и отстаёт на восемь очков при игре в запасе.

