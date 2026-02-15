Скидки
Футбол

Колумбийский новичок «Ахмата» объяснил своё решение продолжить карьеру в России

Новичок «Ахмата» колумбийский нападающий Йошан Валойс прокомментировал свой приезд в Россию.

«Приехать в Россию было нашим совместным решением с агентом. Мы посчитали «Ахмат» подходящим местом для моего дальнейшего роста как футболиста. Всё-таки я ещё молод и продолжаю формироваться, а «Ахмат» — хороший клуб. Буду работать изо всех сил, чтобы оправдать его доверие. Мне хочется принести как можно больше пользы своей новой команде», — рассказал Валойс корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее Валойс выступал за колумбийский клуб «Депортиво Пасто», с «Ахматом» футболист подписал контракт до лета 2029 года.

