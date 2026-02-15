Скидки
Главная Футбол Новости

Салах назвал Собослаи одним из лучших игроков в мире после матча с «Брайтоном»

Салах назвал Собослаи одним из лучших игроков в мире после матча с «Брайтоном»
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил своего одноклубника Доминика Собослаи, назвав его одним из лучших игроков в мире. Это заявление было сделано после матча 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» со счётом 3:0. Собослаи забил второй гол команды, что обеспечило уверенный выход «красных» в пятый раунд турнира.

Кубок Англии . 1/16 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Джонс – 42'     2:0 Собослаи – 56'     3:0 Салах – 68'    

Этот гол стал 10-м для венгерского полузащитника в текущем сезоне, что может позволить ему превзойти свой лучший результат по количеству голов за один сезон — 12 мячей за «РБ Лейпциг» в сезоне-2019/2020.

«[Наши шансы на победу в Кубке Англии] будут зависеть от его [Собослаи] игры. Это один из лучших игроков в мире прямо сейчас. Это хорошо для всех, надеюсь, мы сможем повторить это снова. Рад, что нам удалось выиграть сегодняшнюю игру. Это очень сильно укрепило нашу уверенность», — приводит слова Салаха ESPN.

Комментарии
