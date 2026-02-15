Вальверде объяснил, почему пнул ящик со льдом после замены в матче с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал эпизод, произошедший после его замены в матче с 24-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1), когда он пнул ящик со льдом, находившийся рядом со скамейкой запасных.

«Успокойтесь, друзья. Это не вина ящика со льдом. Это я сожалею, что не пробил по воротам», — написал Вальверде в своём аккаунте в социальной сети, сопроводив сообщение смеющимися эмодзи.

Фото: Кадр из трансляции

Во встрече с «Реалом Сосьедад» уругвайский полузащитник отметился голом на 31-й минуте. Вальверде был заменён на 73-й минуте. Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги футболист провёл 23 матча, где забил гол и сделал шесть результативных передач.

